В Кинельском районе бывший сотрудник администрации осужден за взятку

Экс-сотрудник администрации Кинельского района признан виновным в получении взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экс-сотрудник администрации Кинельского района Юрий Заруцкий, который был исполняющим обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом, получил условный срок за выдачу фиктивных документов для строительства жилого дома. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Как выяснил суд, летом 2018 года Заруцкий получил 85 тыс. рублей за выдачу фиктивного разрешения на строительство жилого дома на улице Специалистов в селе Георгиевка. При этом он знал, что срок аренды земельного участка истек и продлен не был. Кроме того, в фиктивном договоре значилось, что планируется построить модульный магазин, а не жилой дом. По факту получения взятки было возбуждено уголовное дело.

Суд признал экс-сотрудника администрации виновным и назначил ему 3 года лишения свободы условно и лишил права в течение трех лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.