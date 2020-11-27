«Слава Богу, что мы - казаки!»: самарские казаки празднуют 30-ти летний юбилей возрождения

Во Дворце культуры железнодорожников имени Пушкина праздник проводят в шестой раз Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Ассамблея народов Самарской области и Самарское казачье землячество организуют в самарском Дворце культуры железнодорожников имени Пушкина праздник «Слава Богу, что мы — казаки!». Мероприятие приурочено к 30-ой годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.

- Ассамблея народов Самарской области совместно с Самарским казачьим землячеством проводят уже шестой год подряд ежегодный казачий праздник, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

В программе мероприятия 5 декабря 2020 года:

с 13.00 до 14.00 – в фойе Дворца культуры пройдет фотовыставка, посвященная истории самарского казачества. В программе выступление духового оркестра, выставка-продажа казачьей формы, книг, атрибутики, оружия и женского рукоделия;

с 14.00 до 15.00 – в зрительном зале пройдет демонстрация фильма по истории казачества. После на сцене выступят ветераны возрождения казачества, почётные гости, представители Самарской митрополии Русской Православной Церкви, региональные и городские представители власти;

с 15.00 до 17.00 – Праздничный концерт, посвященный казакам.