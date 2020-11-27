В эту субботу в Самаре пройдет рейд ГИБДД на контроль трезвости

В эту субботу сотрудники ДПС будут массово "ловить" пьяных водителей Фото: ГУ МВД по Самарской области

Главное управление МВД по Самарской области проведут в регионе профилактические мероприятия, в целью предупреждения ДТП, в том числе с участием нетрезвых водителей. Как отмечают полицейские, только с начала этого года в Самарской области зарегистрировано 873 дорожных происшествия с участием нетрезвых водителей. По вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, погибли 59 человек, а 306 получили ранения различной степени тяжести.

- В эту субботу, 28 ноября 2020 года, инспекторский состав ДПС, совместно с руководителями территориальных ОГИБДД, а также сотрудниками областного управления Госавтоинспекции, проведут рейд «Контроль трезвости» на территории Самарской области. К профилактическому мероприятию будут дополнительно привлечены 32 экипажа ДПС., - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Ежедневно инспекторы ДПС выявляют около 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения или же отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на наличие в организме алкоголя. ГУ МВД напоминаем жителям Самарской области, что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо и подвергает опасности не только вашу жизнь, но и жизни других участников дорожного движения, в том числе – детей.