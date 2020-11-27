Более 80 человек из Самарской области подали заявки на участие в "Федеральном ПолитСтартапе"

Этот проект каждый год дает жителям региона возможность сделать первые шаги в политику

80 человек от Самарской области приняли участие в проекте "Федеральный ПолитСтартап". Это кадровый проект "Единой России" перед выборами в Госдуму. С его помощью партия ищет лидеров мнений, людей, пользующихся доверием. Они и составят кадровый резерв "Единой России".

- Проект уже подготовил для региона более сотни активных общественников. А в этом году 50 участников проекта приняли участие в партийном Праймериз на муниципальные выборы, а половина из участников стали депутатами различного уровня, - рассказал координатор проекта «ПолитСтартап» в Самарской области Дмитрий Квашин.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак особенно подчеркнул, что для партии важно, чтобы в политику приходили новые люди, специалисты из различных сфер, знающие потребности своих коллег. Они могут добиваться финансирования на федеральном и региональном уровнях, контролировать вместе с жителями ремонты и стройки.