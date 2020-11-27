В Самарской области подорожали огурцы и пеленки для новорожденных

Опубликованы данные по изменению цен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарастат опубликовал данные об изменении цен за период с 17 ноября по 23 ноября. За это время в наибольшей степени подорожали огурцы, которые выросли в цене на 5%, а также пеленки для новорожденных, которые выросли в цене на 3%. Кроме того, подорожало сливочное масло (на 1,7%), подсолнечное (на 1,65%) и смеси для детского питания (на 1,67%).

Среди подешевевших товаров - препарат от кашли Бромгексин, который стал дешевле на 2,7%, охлажденные куры подешевели на ту же величину, поваренная соль понизилась в цене на 1,8%. На 1,6% стал дешевле картофель.