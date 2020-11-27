Студентка СамГУПС победила на межрегиональной конференции «Перспектива»

На фото Снежана Микитюк

Студентка 3 курса факультета «Системы обеспечения движения поездов» Самарского государственного университета путей сообщения Снежана Микитюк стала обладателем Гран-при конференции «Перспектива: формирование экологических компетенций обучающихся». Девушка представила исследование на тему «Формирование экологически оправданного поведения у жителей Самарской области на основе совершенствования сферы обращения с отходами». Научный руководитель Снежаны Микитюк - преподаватель СамГУПС, доцент кафедры «Биомедицинская безопасность на транспорте», секретарь общественного совета при министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, победитель Всероссийского проекта «Золотые имена высшей школы» Юрий Холопов.

В межрегиональной конференции «Перспектива» участвовала 121 работа от студентов и школьников из Ишима, Омска, Саранска, Уфы, Самары, Перми, сел Тюменской и Омской области, а также из Петропавловска (республика Казахстан). Научные работы были представлены в рамках работы пяти секций: «Исследование и охрана растительного мира» для 6-8 классов, «Исследование и охрана растительного мира» для 9-11 классов, а также «Зеленые технологии», «Исследование и охрана животного мира» и «Студенческая наука».

В финал вышло 25 участников, которые защищали свои работы в онлайн режиме 25 ноября перед экспертной комиссией. В состав жюри вошли студенты и преподаватели Ишимского педагогического института, Тюменского государственного университета, Тюменского индустриального университета.

Все участники, предоставившие свои работы на конкурс, награждены сертификатами, финалисты – сертификатами и дипломами.