Эксперты рассказали, как сокращают очереди в больнице Середавина в Самаре

Работу приемного отделения оптимизируют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в больнице им. Середавина внедряют принципы бережливого производства. Задача - сократить время ожидания пациентами приема и исследования на 30%. Первые результаты уже есть. Сейчас в ковидном госпитале пациентов, которые поступают в тяжелом состоянии, госпитализируют в течение часа. Пациентов средней тяжести стараются принимать в течение двух часов. Специалисты центра компетенций помогают улучшить ту работу, что уже проводилась в больнице и раньше.

- Мы полностью реконструировали приемное отделение на втором этаже. Установили там пять коек неотложной помощи. Также мы разделили отделение на зоны - в зависимости от тяжести пациентов, - рассказал о проделанной раньше работе главврач больницы Сергей Пушкин.

Он отметил, что сегодня нагрузка на врачей очень высокая, смены меняются каждые четыре часа. Сейчас в приемном отделении задействованы 5 врачей: один из них занимается сортировкой пациентов. Работает два компьютерных томографа, подведены восемь кислородных точек, чтобы снабдить пациентов, ожидающих госпитализации. Все это позволяет сократить время работы.