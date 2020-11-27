В Тольятти годовалого младенца забрали у матери

Лилию частенько видели в отделе с алкоголем Фото: принтскрин видео.

Почти 3 месяца в Самарской и Ульяновской областях разыскивали Лилию Ш. Женщина скрывалась от органов опеки и полиции, боясь, что у нее отберут ребенка. Ее сынишке около года, но знакомые семьи подозревают, что о малыше недостаточно заботятся.

Как ранее рассказывали корреспонденту «КП-Самара» волонтеры организации «Право на счастье», они получили сигнал о том, что Лилия злоупотребляет алкоголем и однажды даже уронила ребенка на пол у магазина. Компетентные органы эту информацию не подтверждают, а сама мать ребенка заявила, что упала коляска, а ее сын не ушибся.

Тем не менее, после этого ЧП у магазина женщина не выходила на связь с органами опеки и было не известно, показали ли младенца врачам, чтобы удостовериться, что с ним все в порядке.

В итоге ребенок оказался в больнице. Эту информацию «КП-Самара» подтвердили в полиции и минсоцдеме Самарской области.

- Местонахождение матери и ребенка установлено. В настоящее время мальчик находится на обследовании в больнице, - сообщили в облМВД.

Сейчас врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное, с его мамой работают сотрудники органов опеки.

- Вопрос дальнейшего жизнеустройства мальчика будет решаться по результатам проведенной работы с семьей, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в минсоцдеме Самарской области. - Пока что предполагается, что после больницы его временно определят в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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