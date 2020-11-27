В Самаре дворы рядом с домами отдадут владельцам жилья

Жильцы сами смогут решить, что они хотят видеть у себя во дворе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре разработали всю документацию для проектов межевания 74 городских кварталов. К концу года их поставят на кадастровый учет и жильцы будут владеть ими на условиях долевой собственности. Об этом стало известно на заседании комитета самарской гордумы: информацию озвучил глава департамента градостоительства областной столицы Сергей Шанов.

Таким образом, решать, что делать во дворе будут сами жители. Они смогут отдать место под детскую площадку или построить платную парковку. Главное условие - решение должны принять на общем собрании собственников МКД. Впрочем, нахождение общего решения не представляется таким уж простым выходом - обычно, желания жильцов расходятся довольно кардинально.

Содержать территорию как и сейчас будут сами жители: они смогут либо создать ТСЖ и нанимать дворников и других рабочих, либо же заключить договор с управляющей компанией. Межевание же позволит избежать спорных моментов. Например, они возникают каждую зиму: город убирает только дороги общего пользования, УК - только двор. Но в каждом случае есть спорные метры, которые никто не хочет чистить. Теперь будет понятнее, что и кому принадлежит.

Кроме того в этом году запускаются школы на 5 Просеке и на Мехзаводе. Началась реставрация ДК им. Кирова, ведется работа по ряду других социальных объектов, и в 2021 году она будет продолжена.