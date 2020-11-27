В Самарской области выбрали самую обаятельную и привлекательную сотрудницу уголовно-исполнительной системы

Впереди следующий этап конкурса

В УФСИН России по Самарской области прошел конкурс красоты «Мисс уголовно-исполнительная система – 2020». За звание «самой обаятельной и привлекательной» боролись девятнадцать конкурсанток. Это представительницы всех исправительных учреждений регионально.

Конкурс прошел в два этапа. На первом, участница показали свое профессиональное мастерство - прошли тестирование на знание законов и регламентов деятельности уголовно-исполнительной системы. Второй этап – конкурс творческого мастерства. Девушки предоставили видео ролики по 6-ти номинациям: «Дефиле в форме с элементами строевой подготовки», «Реклама профессии», конкурс национального костюма и грации «Краса России», конкурс «Ночь в музее», танцевальный конкурс и «Дефиле в вечерних платьях». По итогам конкурса «Мисс уголовно-исполнительная система» признана старший лейтенант внутренней службы Анастасия Околелова - старший специалист социальной защиты и учета трудового стажа осужденных исправительной колонии №5. «Первая вице-мисс» - старший лейтенант внутренней службы Алина Матвеева - инспектор отдела специального учета исправительной колонии №15. «Второй вице-мисс» стала прапорщик внутренней службы Нина Парфёнова - начальник склада группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны следственного изолятора №2.

- Проведение конкурсов красоты среди сотрудниц уголовно-исполнительной системы стало доброй традицией и способствует сплочению коллективов исправительных учреждений. Кроме того, участие в конкурсе стимулирует девушек к повышению профессионального мастерства, строевой подтянутости и дисциплинированности, - отметил заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Игорь Третьяков во время награждения.

Победительница получила символическую корону из рук предыдущей «Мисс УИС» 2017 Полины Сомовой. Теперь Анастасии Околеловой предстоит защищать честь уголовно-исполнительной системы Самарской области на следующем этапе конкурса.