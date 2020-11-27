Стало известно, о чем самарцы чаще всего спрашивают у властей

А вы пишите обращения в социальных сетях? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже два года в Самарской области активно работает система «Инцидент Менеджмент». За это время она проанализировала порядка 150 тысяч сообщений от пользователей социальных сетей Самарской области. Только за ноябрь система обработала более 4 тысяч сообщений.

Эта система – главный инструмент ЦУР – Центра управления регионом, который был запушен в ноябре. Его главная задача - сделать процедуру обращений граждан к органам власти максимально прозрачной и оперативной. В Инциденте работают администрации всех городов и районов Самарской области, министерства и ведомства. Вопрос из стадии обсуждения переходит на уровень практического решения. Согласно последним данным составлен топ-4 тем ноябре в системе «Инцидент Менеджмент» в Самарской области.

Так чаще всего жители региона обращались к властям по теме здравоохранение и коронавирус. Эксперты отметили, что количество сообщений, которые касаются работы системы здравоохранения и пандемии COVID-19, значительно возросло. Причина этому – напряженная эпидемиологическая ситуация. Всего поступило – 1 555 таких сообщений. На втором месте – тема ЖКХ. Таких обращение почти в три раза меньше – 558. Причем в сравнении с октябрем 2020 года на 50 % снизилось количество жалоб на отсутствие отопления. Также жителей региона волновала тема образование – 504 обращения, в частности на 70% увеличилось число сообщений на тему дистанционного образования.

На четвертом месте топа тема социальное обслуживание – 431 сообщение. Наиболее активными оказались пользователи социальных сетей Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска.