Прокуратура через суд обязала Фонд капремонта починить крыши в домах Новокуйбышевска

Прокуратура проконтролирует ход ремонта домов в Новокуйбышевске

Прокуратура Новокуйбышевска через суд обязала Фонд капремонта отремонтировать крыши в девяти домах города. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, ранее в регионе был утвержден краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах области. В надзорное ведомство обратились девять человек, в числе которых пенсионеры и инвалиды, чьи дома должны были отремонтировать в соответствии с планом, однако, как выяснилось во время прокурорской проверки, ремонт даже не начинали.

Прокуратура направила в суд 9 заявлений с требованием обязать Фонд капремонта отремонтировать крыши в домах. Суд эти требования удовлетворил, исполнения решения суда прокуратура взяла на контроль.