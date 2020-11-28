В Самарской области предлагают запретить курить электронные сигареты в парках и на набережной

На набережной хотят запретить курить кальяны и электронные сигареты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области предлагают запретить курение никотиносодержащих устройств в общественных местах – парках, скверах, набережных, остановках и других.

Самарский законопроект подготовлен с целью привести местное законодательство в соответствии с федеральным. Летом вступил в силу закон, запрещающий курение в общественных местах никотиносодержащей продукции, такой как электронные сигареты и кальяны. Это означает, что нельзя, в частности, курить кальяны в ресторанах, а электронные сигареты – на остановках общественного транспорта. Эти меры приняты в дополнение к ограничениям по курению табака в общественных местах. Новый закон содержит и другие запреты, касающиеся распространения никотиносодержащей продукции, в том числе относительно несовершеннолетних.

В Самарской области также действует антитабачный закон, в соответствии с которым традиционные сигареты нельзя курить на остановках, около подъездов, в парках, скверах и набережных. Новый законопроект предполагает введение аналогичных запретов для кальянов, электронных сигарет и других никотиносодержащих устройств.