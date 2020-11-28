В Самарской области женщина погибла, попав под грузовик на трассе

В Сызранском районе погибла женщина, попав под колеса грузовика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызранском районе Самарской области в субботу, 28 ноября, на трассе М-5 произошло ДТП со смертельным исходом, говорится в сообщении поисково-спасательной службы региона.

Около поселка Печерское женщина попала под колеса грузовика Scania. Пострадавшая от полученных травм скончалась. На место прибыли спасатели, которые извлекли погибшую, оказавшуюся под кабиной тягача.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Ранее также в Сызранском районе произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями, которые ехали навстречу друг другу. В аварии погиб один человек.