В Самарской области снова заболело больше человек, чем в предыдущие дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась новая статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 29 ноября 2020 года. В списке заболевших прибавился 251 человек - это больше, чем в предыдущие дни, таким образом увеличение числа заболевших происходит ежедневно с 19 ноября. Всего на данный момент заболели с начала пандемии 22 101 человек.

201 человек за сутки уже выздоровели, всего поправились 19796 человек.

К сожалению за последний день скончались четыре человека, всего с начала пандемии погибли 412 человек. По статистике сейчас чаще умирают женщины старше 65 лет.

Напомним, что раскладку по районам оперативный штаб дает несколько позднее, тогда же подробно рассказывают, как именно выявили заболевших.