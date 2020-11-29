Звонок из машины и фото из детства: самарские политики признались, чему их научили мамы

Самарские политики поделились фото с мамами

Сегодня, 28 ноября в России отмечают День матери. Этот праздник - отличный повод хоть ненадолго отвлечься от дел и вспомнить о самом важном человеке в жизни и уделить ему внимание. Так поступили и самарские политики и поделились своими эмоциями.

Губернатор Дмитрий Азаров решил позвонить маме прямо из машины - по дороге в гости

- Ты мне дала образование, воспитание, гены хорошие, спасибо тебе за все, пусть всегда будет мама, -сказал политик. И выложил свою фотографию с мамой - кажется, довольными здесь были все.

Этими фотографиями поделился герой России Игорь Станкевич

Депутат Госдумы Игорь Станкевич выложил фотографию со своей мамой: на фото молодой офицер и женщина, которая - и это видно - очень им гордится.

- Порадуйте своих мам, скажите теплые слова, пока все живы. Даваи те расскажем нашим детям и внукам о них, чтобы не прерывалась связь поколении , - обратился он к подписчикам.

Депутат губдумы от "Единой России" Александр Живайкин поделился своим детским фото.

- Мама научила меня главному-любить и сопереживать. Как жаль, что ее уже давно нет с нами, - написал он.

Очень добрые слова написала своей маме и депутат Марина Сидухина. Она разместила старую фотографию и написала ее историю: как сделал снимок случайный фотограф и мама долго переживала, что не успела причесаться. Но теперь более ценного фото для женщины просто нет.

Марина Сидухина и Александр Живайкин тоже поделились фотографиями из детства

- А ты, ты родная моя. Тихо, спокойно, но порой, конечно не скрывая эмоций. Советуешь. Защищаешь своей материнской молитвой. Уже не только меня, но и внука и его семью, - написала Марина Сидухина.

А вы уже успели поздравить свою маму сегодня?