Школьников Самарской области приглашают к участию в тематической конференции «170 лет в сердце России»

Спешите участвовать! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 января Самарская губерния будет отмечать своё 170-летие.В преддверии праздника Самарский государственный экономический университет инициировал проведение научно-практической конференции для школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования «170 лет в сердце России». Этот уникальный проект СГЭУ реализует при поддержке Министерства образования и науки Самарской области.

Центральная идея тематической конференции - популяризация богатого исторического и культурного наследия Самарской области среди молодежи. Школьникам и учащимся СПО предлагают подготовить доклады о своей малой родине: районе, городе, поселке, деревне, селе через призму краеведения. По итогам конференции будет опубликована книга об истории Самарской губернии, куда войдут лучшие доклады.

- Мы надеемся, что к подготовке книги подключатся школьные музеи, которые на протяжении многих лет ведут работу с учащимися по истории родного края, - отмечает ректор СГЭУ Светлана Ашмарина. — Эта книга станет основой, на базе которой мы планируем создать онлайн-курс по краеведению для учащихся школ и техникумов. В этом курсе информация по истории Самарского края будет органично сочетаться с современными аспектами и перспективами развития экономики региона, туристических достопримечательностей, раскрывающих уникальность нашего региона.

В рамках конференции пройдут митапы, дебаты и обсуждения в онлайн-формате. Заявки на участие и доклады принимаются до 14 декабря на электронный адрес 170@sseu.ru

Первый этап пройдет в заочной форме. Победителей в конце декабря определит оргкомитет конференции. Доклады оценят в рамках работы шести секций: «География и геология Самарского края», «Флора и фауна Самарского края», «История Самарского края», «Экономика Самарского края», «Культура Самарского края» и «Выдающиеся деятели Самарского края».

Лучшие доклады пройдут в финал конкурса и будут представлены в очной форме в Самарском государственном экономическом университете. Именно они и войдут в книгу, посвященную Самарской губернии – «170 лет в сердце России». Участники и их научные руководители получат сертификаты, а победители и призер будут награждены дипломами.

Подробности можно уточнить по телефону 8 (927) 765 15 73 у директора центра предпрофессионального образования СГЭУ Игоря Сажина.