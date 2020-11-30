Тольяттинский "Акрон" упустил победу на последних минутах в матче с "Краснодаром-2"

"Акрон" второй матч подряд набирает очки

Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с "Краснодаром-2" в 25-м туре Футбольной национальной лиги.

Игра для "Акрона" прошла на выезде. В первом тайме обошлось без забитых голов, а во втором игровом отрезке на 52-й минуте Артур Газданов вывел тольяттинцев вперед. До конца основного времени "Акрон" вел в счете, но в дополнительные минуты Арутюн Григорян спас хозяев от поражения - 1:1.

"Акрон" набирает одно очко, но остается в зоне вылета, на 20-м месте. Следующий матч для тольяттинцев станет последним в текущем году, игра состоится 5 декабря, в Жигулевске "Акрон" сыграет с калининградской "Балтикой".