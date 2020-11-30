Жители Самары могут задать вопросы по коронавирусу по единому короткому номеру

Все интересующие вопросы по COVID-19 самарцы могут задать по короткому номеру - 122 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители 27 регионов России, в том числе и Самарская области, смогут обратиться на единый короткий номер горячей линии по коронавирусу — 122.

Ранее номер горячей линии 8 800 302 21 63 включал в себя несколько сервисов, таких как центр амбулаторной помощи для больных пневмонией и COVID-19, вызов врача на дом, колл-центр по вопросам записи на прием к врачу, а также служба психологической поддержки и получение информации по новой коронавирусной инфекции.

Теперь все эти сервисы доступны по короткому номеру горячей линии — 122.