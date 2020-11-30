Ремонтные работы на Заводском шоссе близятся к завершению

Проезд по Заводскому шоссе открыт.

Пробки на Заводском шоссе в Самаре долгое время были проблемой для автолюбителей. Чтобы решить эту проблему, было недостаточно просто отремонтировать и расширить трассу. Под ней пришлось переложить более 10 километров инженерных коммуникаций – ливневой и бытовой канализации, водопровода, кабельных линий. Сделать это нужно было предельно аккуратно: ветхие, построенные много десятилетий назад, сети могли не выдержать переноса. А это значит, остановились бы предприятия, которых в этом районе немало.

В связи с огромным количеством вновь выявленных кабельных линий электроснабжения, которые не были учтены в проектной документации, было принято решение продлить ремонтные работы до следующего года. Автолюбители могут не волноваться: основные работы уже выполнены. Проезд по Заводскому шоссе открыт. Новая дорога значительно разгрузила транспортные потоки в промзоне, улучшила инфраструктуру. Добираться на работу и домой самарцам стало проще. Это очень актуальный момент для сотрудников молочного комбината "Самаралакто", ООО "Новый Эдем", магазина "Кувалда", автоцентров, ТЦ "ДиПорт», оптового рынка "Бакалея» рынка "Норд", а также многих других.

Длина реконструированного участка более трех км. На всем протяженности дороги уложен высокопрочный асфальтобетон в верхних слоях, завершены работы по устройству 54 съездов, обеспечен безопасный переход через проезжую часть для сотрудников промышленных предприятий промзоны Самары. Но перемены продолжатся. В ближайшее время будут установлены пешеходные ограждения, парковочные зоны и автобусные остановки.