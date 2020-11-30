В Самаре на улице поймали девушку «под веществами», а в кармане у нее был мефедрон

По словам молодой девушки, она нашла "закладку" наркотиков в Куйбышевском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во внимание сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОП№7 Управления МВД России по г. Самаре попала девушка, которая по внешним признакам находилась в состоянии наркотического опьянения. Девушку задержали,а при личном досмотре в кармане её куртки был найден сверток с неизвестным веществом.

- По заключению эксперта, изъятым оказался наркотик мефедрон, массой около 3-х грамм. Задержанная жительница Самары 1998 года рождения пояснила, что нашла наркотики на улице и хранила их для личного употребления, без цели сбыта, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, ранее девушка не привлекалась у уголовной ответственности, в данный момент в отношении нее заведено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере».