В Самарской области телефонный робот начал работать с пациентами с коронавирусом, лечащимися на дому

При необходимости врач сам звонит пациентам для уточнения диагноза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в больнице Середавина начал работу телефонный робот, который обзванивает амбулаторных больных для мониторинга их состояния. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Робот обзванивает пациентов с коронавирусом и пневмонией и узнает у них, есть ли повышенная температура, одышка, боли. Данные опроса он передает врачу, наиболее важные параметры в отчете наглядно выделяются, чтобы врач сразу обратил на них внимание.

За сутки робот обзванивает от 800 до 1200 пациентов. Его внедрили по нацпроекту "Здравоохранение". Одним из приоритетных направлений нацпроекта является цифровизация. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивал, что интегрирующим проектом, призванным улучшить качество губернской медицины, должен стать проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении".

Для уточнения состояния пациента к работе может подключиться врач, который сам позвонит пациенту и скорректирует лечение.

В дальнейшем планируется интегрировать робота в Единую государственную информационную аналитическую систему, в которой хранятся данные обо всех пациентах региона.