В питомниках Самарской области сеют березки

11,8% лесистости сейчас в Сергиевском районе, лесоводы намерены уже в ближайшие годы поднять этот показатель до 12% Фото: Евгения ВАСИНА

Как только землю укрыл первый слой снега, сотрудники лесных хозяйств вышли на посев березы. Кипит работа и в одном из питомников лесничества Сергиевского района.

- Если посеять семена березы в бесснежный период, их сдует или они просто высохнут, - раскрывает тонкости процесса руководитель Сергиевского лесничества Иван Васильев. - Через два года на этом месте - а площадь посева 0,45 га - будет примерно 400 тысяч сеянцев березы. Потом мы их высадим в лесном фонде.

В Сергиевском питомнике растят сеянцы дуба, ясеня, укорененные черенки тополя, остролистного клена и, конечно же, берез. Земля Сергиевского питомника - богатая черноземом почва. Благодаря этому дубы - один из символов района - здесь всего за год вырастают до необходимых 15 - 20 см. А вот березкам, чтобы набраться сил для дальнейшего роста, нужно два года.

Посев березы идет вручную. Перед посадкой семена смешивают с золой и древесными опилкам. Порученную смесь высыпают в бороздки и укрывают опилками и соломой. Борозды обязательно притаптывают, чтобы не было пустот и до семян не добрались грызуны. Всходы появиться к концу мая. Береза не растет без полива. Раньше посевы питомника поливали из пожарной машины, но в этом году благодаря национальному проекту «Экология» закупили новую технику.

- Мы в этом году получили новую пожарную машину, емкость для перевозки воды на базе трактора и две патрульные машины. Кроме того, у нас теперь есть мощная помпа для оросительной системы, ее построим на территории нашего питомника в следующем году, а сейчас закупаем шланги, монтаж начнем весной, - рассказывает руководитель Сергиевского Управления ГБУ «СамараЛес» Николай Войкин.

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» в 2020 году запланировали восстановить 100% леса, утраченного прежде. План выполнен полностью - молодые деревья высажены на более чем 714 гектарах площади. Но на этом работа не останавливается. В нашем регионе активно реализуют все мероприятия федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Сейчас уже перевыполнен план по заготовке семян лесных растений. Уже собрали 7 тонн желудей дуба черешчатого, шишек сосны обыкновенной, это почти в два раза больше, чем планировали.