В Самаре вынесли приговор двум членам преступной организации по сбыту особо крупных партий наркотиков

Наркоторговцы из Самары будут отбывать наказание в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным УФСБ России по Самарской области, в январе 2019 года двое активных участников преступной организации Азов С.С. и Горшков Р.Е., которые осуществляли поставки особо крупных партий наркотических средств из различных регионов в Самарскую область, были задержаны во время очередной наркооперации в Красноярском районе.

- Азов С.С. и Горшков Р.Е. перевозили на автомобиле более 500 грамм наркотического вещества, с целью дальнейшего сбыла как оптовым, так и розничным клиентам, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Красноярским районным судом Азов С.С. признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 и ч.1 ст.228 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы на 7 лет. Что касается Горшкова Р. Е., он признан виновным по ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 и п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ с наказанием в виде лишения свободы на 12 лет. Оба жителя Самары будут отбывать свой срок в колонии строгого режима.