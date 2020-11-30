Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Самарской области 254 новых случаев заражения коронавирусом: данные на 30 ноября 2020

За сутки в регионе пять новых смертельных случаев
Вячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий
В понедельник зафиксирован наивысший показатель с начала пандемии

В понедельник зафиксирован наивысший показатель с начала пандемии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявлено 254 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе ежедневно растет заболеваемость, в понедельник зафиксирован наивысший показатель с начала пандемии. Общее число заразившихся достигло 22 355. Из них вылечились порядка 19,8 тыс. человек, в том числе 70 - за прошедшие сутки.

За сутки 5 новых смертельных случаев, общее число умерших достигло 417 человек.

В целом по стране выявлено 26 338 случаев заражения в 84-х регионах, всего заболели порядка 2,3 млн человек.