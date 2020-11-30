Рано утром в Самаре младенец отравился угарным газом

Грудного ребенка госпитализировали в первую детскую больницу с признаками отравления угарным газом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным ГУ МЧС по Самарской области, ЧП произошло 30 ноября, около 6 часов утра. Утечка газа произошла на ул. Ново-Садовой, 289.

- Сообщение в экстренные службы поступило в 06:09, в понедельник. По предварительным данным в доме была неисправна вытяжная система, в результате чего ребенок 2020 года отравился и был госпитализирован в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, что 24 ноября, в Тольятти также произошел случай отравления детей угарным газом. Мужчина и двое детей пострадали из-за утечки газа в квартире, к сожалению 7-летнюю девочку спасти не удалось. В дальнейшем было возбуждено уголовное дело возбуждено по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.