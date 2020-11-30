Автомобили Lada XRAY с вариатором могут отозвать из-за дефектов прокладки жгута проводов двигателя

Дилеры получили предписание от завода-изготовителя проверить модели XRAY с вариатором

Дилеры проверят автомобили Lada XRAY, которые были выпущены в период с 18 июня 2019 года по 6 июля 2020 года. Об этом сообщает "Лада.Онлайн".

Дилеры получили предписание от завода-изготовителя проверить модели XRAY с вариатором, в которых может возникнуть дефект прокладки жгута проводов двигателя. Проверить планируют 3 672 автомобиля.

Заводом разработаны методики оценки и устранения неисправности. В случае, если по итогам проверок выявят массовый характер неполадок, то возможна отзывная компания, во время которой проблему устранят бесплатно.

Ранее из-за неполадок с топливопроводом отзывали более 90 тыс. автомобилей Vesta и XRAY.