В ГИБДД рассказали, где в Самаре появились новые камеры фиксации нарушений

Новые камеры "на скорость" установили на улицах Самары
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сотрудники госавтоинспекции раскрыли адреса точек, где установлены новые камеры видеофиксации нарушений ПДД. Камеры на контроль соблюдения скоростного режима установлены по следующим адресам в Самаре:
улица Гагарина, 56а;
улица Гагарина, 26 по направлению от улицы Революционной до улицы Тухачевского;
улица Партизанская, 62 по направлению от улицы Лунной к улице Черновской;
улица Солнечная, 39;
улица Авроры, 114а;
улица Авроры, 195;
улица Стара Загора, 31 по направлению от улицы 22 Партсъезда к улице Советской Армии;
улица Пензенская, 66 по направлению от улицы Дачной к улице Владимирской.
В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области напомнили водителям о необходимости быть предельно внимательными за рулем автомобиля, соблюдать предписанный правилами скоростной режим и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами.