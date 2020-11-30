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В ГИБДД рассказали, где в Самаре появились новые камеры фиксации нарушений

Комплексы ориентированы на контроль за соблюдением скоростного режима
Наталья АРТЯКОВА
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Новые камеры "на скорость" установили на улицах Самары

Новые камеры "на скорость" установили на улицах Самары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники госавтоинспекции раскрыли адреса точек, где установлены новые камеры видеофиксации нарушений ПДД. Камеры на контроль соблюдения скоростного режима установлены по следующим адресам в Самаре:

улица Гагарина, 56а;

улица Гагарина, 26 по направлению от улицы Революционной до улицы Тухачевского;

улица Партизанская, 62 по направлению от улицы Лунной к улице Черновской;

улица Солнечная, 39;

улица Авроры, 114а;

улица Авроры, 195;

улица Стара Загора, 31 по направлению от улицы 22 Партсъезда к улице Советской Армии;

улица Пензенская, 66 по направлению от улицы Дачной к улице Владимирской.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области напомнили водителям о необходимости быть предельно внимательными за рулем автомобиля, соблюдать предписанный правилами скоростной режим и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами.