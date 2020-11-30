Троих самарцев приговорили к обязательным общественным работам за неуплату административных штрафов

Полицейские Самары настоятельно рекомендуют оплачивать штрафы своевременно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские полицейские, совместно с приставами, посетили тех, кто не оплатил свои административные штрафы в установленный срок и не отреагировал на повестки в дальнейшем. Во время мероприятия правоохранители провели разъяснительную беседу с жителями Самары, у которых есть неоплаченные штрафы.

- На неплательщиков были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Назначенный административный штраф правонарушители оплатили в тот же день, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Во время проведения рейда на троих жителей Самары были заведены административные дела и по решению суда они были приговорены к общественным работам. В частности, к 20-ти часам обязательных работ была привлечена женщина 1973 года рождения, которая вовремя не оплатила штраф за распитие алкоголя в общественном месте. Также к 30 часов общественно-полезных работ должны выполнить двое молодых людей 1994 и 1997 годов рождения, которые также являются злостными неплательщиками административных штрафов.