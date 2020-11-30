Упаковать своё хобби в бизнес без затрат – такой возможностью могут воспользоваться самозанятые Самарской области в 2020-ом году.

Автор проекта «Морковки из духовки» Алла Ковалик

Проект «Бизнес-кейс», запущенный министерством экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», позволяет тем, кто давно хочет превратить своё хобби в бизнес, получить необходимые услуги бесплатно.

Для этого необходимо только заполнить анкету и рассказать о своем проекте на сайте case.mybiz63.ru. Ежемесячно 10 участников проекта получают персональный пакет услуг, в который входит:

- бесплатное оформление аккаунтов в социальных сетях,

- фотосъемка продукции или автора проекта для сайта и социальных сетей,

- печать промо-набора,

- финансовые и правовые консультации,

- бизнес-план развития любимого дела от профессионалов и многое другое.

«Я получила заветный бизнес-кейс и уже успела воспользоваться услугами фотографа и smm-менеджера, - рассказывает автор проекта «Морковки из духовки» Алла Ковалик. – Для моего бизнеса это максимально полезно, так как основной приток заказчиков – из Instagram-профиля. Сейчас разрабатываю дизайн визитки для печати – это нужный пункт в бизнес-кейсе для любого стартапа! А также готовлюсь к консультациям по юридическим вопросам и составлению бизнес-плана. Планирую обратиться к специалистам уже с определенной схемой и видением, чтобы получить обратную связь и рекомендации по упаковке моего своего дела в бизнес, который будет интересен и мне, и моим любимым клиентам».

Этот проект для тех, кто хочет превратить своё хобби в бизнес

10 декабря будут определены новые 10 получателей бизнес-кейса! Ещё есть время заполнить анкету на сайте case.mybiz63.ru и рассказать о своем проекте. Напомним, что каждый участник получит бизнес-сувенир: брендированный ежедневник, фитнес-бутылку, сумку или кружку, дизайн которой разработан совместно с проектом «Город-курорт».

Используйте свой шанс упаковать любимое дело в успешный бизнес-проект!