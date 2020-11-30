Самозанятых Самарского региона приглашают представить свои услуги на новогодней ярмарке

Ярмарка - это прекрасная возможность рассказать о своем продукте, найти новых клиентов

Это своеобразная ярмарка, на которой будут представлены самые интересные проекты самозанятых региона. Подать заявку на участие необходимо до 7 декабря 2020 года!

Для резидентов маркета – это прекрасная возможность рассказать о своем продукте, найти новых клиентов, а для посетителей – шанс приобрести новогодние подарки, сделанные с душой, и провести выходной день в атмосфере праздника!

Приглашаем вас стать участником маркета и представить стенд со своей продукцией, если:

- вы – самозанятый, зарегистрированный в Самарской области

- вы производите товары следующих категорий: сувенирная продукция; продукты питания со сроком хранения более 72 часов, не требующие особых условий хранения, товары для красоты и здорового образа жизни

- вы готовы представить достаточное количество продукции для продажи в течение всего дня

- вы выдаете чеки покупателям

- у вас есть есть сайт/аккаунт в социальных сетях, где можно познакомиться с вашей продукцией

- габариты вашей продукции подходят под размеры выставочной площадки и продажи в помещении

Заявки, направленные для участия в маркете, пройдут предварительный отбор на соответствие критериям, который проведут эксперты проекта «Мой бизнес 63». Финальный список резидентов предновогоднего маркета будет сформирован 9 декабря 2020 года.

Превратите свою мечту в реальность! Станьте участником первого яркого события для самозанятых!

Подать заявку на участие можно по ссылке https://mybiz63.timepad.ru/event/1484416/

Мероприятия реализуются по заказу и за счёт средств минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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