Самозанятых Самарского региона приглашают представить свои услуги на новогодней ярмарке

Ярмарка - это прекрасная возможность рассказать о своем продукте, найти новых клиентов
Это своеобразная ярмарка, на которой будут представлены самые интересные проекты самозанятых региона. Подать заявку на участие необходимо до 7 декабря 2020 года!
Для резидентов маркета – это прекрасная возможность рассказать о своем продукте, найти новых клиентов, а для посетителей – шанс приобрести новогодние подарки, сделанные с душой, и провести выходной день в атмосфере праздника!
Приглашаем вас стать участником маркета и представить стенд со своей продукцией, если:
- вы – самозанятый, зарегистрированный в Самарской области
- вы производите товары следующих категорий: сувенирная продукция; продукты питания со сроком хранения более 72 часов, не требующие особых условий хранения, товары для красоты и здорового образа жизни
- вы готовы представить достаточное количество продукции для продажи в течение всего дня
- вы выдаете чеки покупателям
- у вас есть есть сайт/аккаунт в социальных сетях, где можно познакомиться с вашей продукцией
- габариты вашей продукции подходят под размеры выставочной площадки и продажи в помещении
Заявки, направленные для участия в маркете, пройдут предварительный отбор на соответствие критериям, который проведут эксперты проекта «Мой бизнес 63». Финальный список резидентов предновогоднего маркета будет сформирован 9 декабря 2020 года.
Превратите свою мечту в реальность! Станьте участником первого яркого события для самозанятых!
Подать заявку на участие можно по ссылке https://mybiz63.timepad.ru/event/1484416/
Мероприятия реализуются по заказу и за счёт средств минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях: