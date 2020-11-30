Тольяттинская "Лада" заключила контракт с экс-защитником "Спартака" Вишневским

Последним клубом Вишневского в КХЛ был "Спартак"

Экс-защитник московского "Спартака" Иван Вишневский будет играть в составе тольяттинской "Лады".

Вишневский на протяжении девяти сезонов выступал в КХЛ, в разные годы играя в "Атланте", "Салавате Юлаеве", "Торпедо", "Тракторе" и "Автомобилисте", а последним его клубом был "Спартак".

В КХЛ, в регулярном сезоне, Вишневский провел 415 матчей, набрав 122 очка (36 голов и 86 голевых передач), а также 89 матчей в плей-офф, где набрал 28 очков (12 голов и 16 голевых передач).

В тольяттинской команде Вишневский будет играть под номером 49. В сезонах-2003/04 и 2004/05 он играл за "Ладу-2".

"Лада" в турнирной таблице Высшей лиги идет на 19-й строчке и пока не входит в зону плей-офф.