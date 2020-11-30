Житель Самарской области обворовал своего работодателя и помог конкурентам

Самарские следователи раскрыли дело о хищении 4.5 звеньев подкрановых путей на предприятии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, со склада предприятия, специализирующегося на предоставлении услуг по аренде и лизингу строительных машин и оборудования, были похищены подкрановые пути на общую сумму 630 тысяч рублей. Самарские следователи установили, что к хищению может быть причастен инженер, который имел доступ к складу с техникой.

- Мужчина 1973 года рождения распорядился имуществом предприятия по собственному усмотрению в пользу другой строительной компании, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В настоящее время уголовное дело было передано для рассмотрения в суд. Руководство предприятия поблагодарили сотрудников самарского СК за профессионализм, грамотные действия и особое внимание к деталям, что позволило поставить точку в расследовании преступления.