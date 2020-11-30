«Зайцев» без маски продолжают штрафовать и выгонять из общественного транспорта в Самаре

"Антимасочников" продолжают штрафовать и выгонять из автобусов Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре с 1 октября 2020 года штрафуют пассажиров общественного транспорта, которые не соблюдают обязательный масочный режим. Напомним, что штраф для нарушителей сотавит до 30 тысяч рублей. Ежедневно дежурные городского штаба ДНД и контрольно-ревизионные службы предприятий-перевозчиков, совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят рейды, не только в часы пик, но и в дневное время на маршрутах.

- На сегодня в Самаре составлено уже 95 протоколов на пассажиров без масок, в том числе за сегодня, течение первого часа работы проверяющих, были составлены административные протоколы на двух недисциплинированных пассажиров, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Помимо оформления административных дел, пассажиров-нарушителей высаживают с маршрутов либо не пускают к поездке на метро.

- С начала осени 850 человек не доехали до пункта назначения по собственной вине, так как были высажены из общественного транспорта из-за отсутствия маски, а 8 188 человек не были допущены в самарский метрополитен, - рассказали в администрации.

По словам представителей компании-перевозчика, благодаря таким рейдам люди стали более ответственно относиться к своему здоровью и окружающим их людям.