Гарантийный фонд Самарской области поддержал региональных предпринимателей почти на 300 млн рублей

Гарантийный фонд Самарской области поддержал региональных предпринимателей почти на 300 млн рублей

Предприниматели, которым нужны средства на развитие или текущие потребности бизнеса, могут воспользоваться льготным микрозаймом Гарантийного фонда Самарской области.

В настоящее время в ГФСО запущено пять антикризисных программ. Процентные ставки по ним не превышают 4,25%. Главная особенность этих программ – оперативное принятие решений. Уже на следующий день после подачи пакета документов любой предприниматель, независимо от сферы его деятельности, может получить «дешевые деньги».

«Гарантийный фонд выдал уже 178 займов на общую сумму 291 млн рублей. Мы постарались учесть все аспекты, поэтому кроме низких ставок максимально упростили процедуру оформления, в том числе сбора пакета документов и финансового анализа. Документы можно подать дистанционно – этого будет достаточно для получения предварительного решения, которое специалисты ГФСО принимают максимально оперативно», - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одним из получателей микрозайма стал владелец сети кофеен «Хюггешная» Дмитрий Сидухин. Первую кофейню он открыл в 2018 году, в парке Гагарина, позже там появилась вторая точка. Несмотря на то, что в период пандемии работа заведений общественного питания была приостановлена, предприниматель смог сохранить свое дело. Во многом, ему помогли меры господдержки, принятые в этот период на федеральном и региональном уровнях.

Как представитель пострадавшей отрасли, бизнесмен получили субсидию на неотложные нужды и на дезинфицирующие мероприятия. Кроме того, обратились за микрозаймом в Гарантийный фонд. Благодаря льготным средствам, предприниматель решился на открытие новой торговой точки формата «возьми с собой» на ул. Ленинградской.

«Мы смогли быстро собраться с духом и начать искать новые локации, возможности развития. Очень важно, что в такой сложный период, который ты никак не мог спрогнозировать, есть поддержка со стороны региона. Мы активно мониторили сайт mybiz63.ru, чтобы быть в курсе происходящего, там же узнали о новых антикризисных программах и буквально побежали оформлять льготный микрозайм», - поделился своим опытом Дмитрий Сидухин.

Узнать подробнее о видах финансовой поддержки МСП и условия ее предоставления, можно в специальном разделе едином сайте для предпринимателей региона https://mybiz63.ru/, а также на официальном сайте ГФСО http://gfso.ru/ Мероприятия реализуются по заказу и за счёт средств минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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