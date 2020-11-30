С 2021 года организациям не нужно предоставлять декларации по транспортному и земельному налогам

Предпринимателям необходимо сверить данные об имуществе с налоговыми органами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИФНС России по Октябрьскому району города Самары напоминают, что с 2021 года организации не будут обязаны предоставлять в налоговые органы декларации по транспортному и земельному налогам. Налоговые органы сами будут направлять организациям сообщения о начисленной сумме.

Чтобы суммы были корректные, организациям нужно сверить информацию об имеющемся у них имуществе. Для этого нужно отправить запрос в налоговый орган о предоставлении сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Сделать это можно, в том числе, и по электронной почте, или через личный кабинет налогоплательщика, а также на сайте Госуслуг. Возможно отправить запрос и традиционным бумажным письмом. Данные предоставляются не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации обращения в налоговом органе.

Если выявятся расхождения, то нужно будет сообщить об этом в налоговый орган.