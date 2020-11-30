В Самарской области вынесен приговор участнику террористической организации

Местный житель в Самарской области приговорен пяти годам лишения свободы за участие в террористической организации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вынесен приговор местному жителю Алексею Ботве, который был участником террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизбут – Тахрир аль – Ислами") (Террористическая организация запрещена в России). Об этом сообщается в следственном управлении СК РФ региона.

По версии следствия, не позднее 2016 года местный житель вступил в ячейку организации на территории Самарской области. Он участвовал в нелегальных агитационных собраниях, где приобретал знания и навыки для совершения преступлений на территории страны.

В сентября прошлого года сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность ячейки организации в регионе.

В отношении местного жителя, являющегося участником организации, было возбуждено уголовное дело, он приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.