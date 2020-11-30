В Чапаевске условно осужден местный житель за взятку и хранение наркотиков

Житель Чапаевска осужден условно за взятку и хранение наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск Самарской области вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в даче взятки полицейскому, а также хранении наркотиков. Об этом говорится в сообщении СК РФ региона.

По версии следствия, в апреле текущего года мужчина в служебном кабинете передал взятку в 120 тыс. рублей полицейскому, участвующему в оперативном эксперименте. Житель Чапаевска предполагал, что за эти деньги в отношении него не будут возбуждать уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ранее у него нашли мефедрон массой 0,8 грамма, который он приобрел для себя.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 3 года лишения свободы условно.