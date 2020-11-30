BeeInclusion: включенность, разнообразие, жизнь

В 2019 году Билайн в числе первых российских брендов присоединился к движению TheValuable 500.

Платформа объединяет собственные технологические решения оператора, а также проекты и технологии, созданные партнерами – как с инвалидностью, так и без нее.

В 2019 году Билайн в числе первых российских брендов присоединился к движению TheValuable 500. Оно объединяет 500 крупных компаний по всему миру, включающих вопросы инклюзии в свою повестку. Платформа BeeInclusion (https://beeinclusion.ru/) – логическое продолжение инициатив компании с целью повышения уровня доступности не только собственных сервисов и услуг, но и общества в целом. Освещение инклюзивной повестки предполагает внимание к одним из наиболее существенных вопросов человеческой жизни: семья, работа, социальная жизнь, самореализация и доступ к общественной инфраструктуре.

Движение объединяет 500 крупных компаний по всему миру, включающих вопросы инклюзии в свою повестку

Данные вопросы освещены на платформе следующими проектами:

- «Инвалидность не равна одиночеству» – фотопроект Алексея Горшенина о семьях людей с инвалидностью;

- Everland – платформа профессионального обучения и трудоустройства специалистов с инвалидностью. Специализация платформы – обучение востребованным цифровым профессиям, дающим возможность выйти на открытый рынок труда и работать как удаленно, так и в офисе;

- «Йога для людей со слепотой» – адаптированный онлайн-курс йоги для людей с нарушениями зрения. Разработан в период самоизоляции, когда сервисы онлайн-фитнеса получили особенную популярность;

- «Две луны в твоих мокасинах» – серия интервью с героями из России, Казахстана, Германии, Малайзии, чья жизнь полностью изменилась в результате несчастного случая, аварии или болезни. Сегодня они вернулись в активную профессиональную и личную жизнь и рассказывают, как когда-то научились принимать новую реальность, перестроили свое мышление и продолжили профессиональную реализацию;

- Система универсального дизайна Билайн – технологии и сервисы, призванные обеспечить доступность собственной инфраструктуры оператора для людей с разного типа инвалидностью.

*BeeInclusion (БиИнклюжн)