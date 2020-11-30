ЦСК ВВС на выезде уступил новокузнецкому "Металлургу"

Самарская команда уступила в серии послематчевых бросков

Самарский ЦСК ВВС в выездном матче в Новокузнецке по буллитам уступил местному "Металлург" со счетом 0:1.

Основное и дополнительное время встречи закончилось при нулевой ничье, поэтому победитель определялся в серии послематчевых бросков, в которой сильнее оказались хоккеисты "Металлурга".

Для хозяев площадки это уже третья подряд победа, в то время как самарцы проиграли во второй раз подряд. В турнирной таблице регулярного сезона Высшей лиги ЦСК ВВС занимает 21-е место, отставая от зоны плей-офф на 5 очков.

Следующий матч самарская команда проведет 2 декабря, в Красноярске сыграв с местным "Соколом".