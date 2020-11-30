Самарские таможенники с начала года возбудили 8 уголовных дел по факту контрабанды наркотиков

Виновным по уголовным делам грозит до трех лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала текущего года самарские таможенники возбудили 8 уголовных дел по факту контрабанды наркотиков. Об этом говорится в пресс-службе Самарской таможни.

На территории Самарской области изъяли порядка 2,5 кг сильнодействующих средств, которые пытались ввезти в регион из Казахстана и Белоруси. Также таможенники изъяли порядка 1,6 кг запрещенных веществ в Оренбургской области, которые пытались переправить в международных почтовых отправлениях из КНР, Белоруси и Казахстане.

Как отметили в таможне, наркотики заказывали через иностранные сайты, специализирующиеся на распространении сильнодействующих препаратов.

Виновным по уголовным делам грозит до трех лет лишения свободы.