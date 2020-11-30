Самарские таможенники с начала года возбудили 8 уголовных дел по факту контрабанды наркотиков

Виновным по уголовным делам грозит до трех лет лишения свободы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С начала текущего года самарские таможенники возбудили 8 уголовных дел по факту контрабанды наркотиков. Об этом говорится в пресс-службе Самарской таможни.
На территории Самарской области изъяли порядка 2,5 кг сильнодействующих средств, которые пытались ввезти в регион из Казахстана и Белоруси. Также таможенники изъяли порядка 1,6 кг запрещенных веществ в Оренбургской области, которые пытались переправить в международных почтовых отправлениях из КНР, Белоруси и Казахстане.
Как отметили в таможне, наркотики заказывали через иностранные сайты, специализирующиеся на распространении сильнодействующих препаратов.
Виновным по уголовным делам грозит до трех лет лишения свободы.