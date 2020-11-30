В Самарской области экопросветителям выделят финансовую поддержку

Важные вопросы обсудили на заседании комитета Самарской губдумы+

В Самарской области общественные организации, которые занимаются экологическим просвещением, получат субсидии. Эти средства предусмотрены в областном бюджете по заявке Самарской губернской думы. Предложение поддержали депутаты.

- Эта поправка очень важна для реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Экология». Еще год назад я обозначил перед правительством Самарской области необходимость поддержки общественных организаций экологической направленности, то есть – эковолонтеров. Их проекты получат должное развитие при поддержке государства, - рассказал депутат Денис Волков, который назвал таких волонтеров незаменимыми помощниками в образовательной и просветительской деятельности.

Также на заседании профильного комитета в губдуме стало известно о завершении разработки технико-экономического обоснования для ликвидации очагов загрязнения. Готовили документацию специалисты СамГТУ, и теперь ее направят в министерство природных ресурсов и экологии РФ. Территорию бывшего «Фосфора» должны включить в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Но сначала выводы СамГТУ обсудят депутаты и представители профильного ведомства.