"Крылья Советов" озвучили стоимость билетов на матч с "Енисеем"

У болельщиков "КС" еще есть шанс поддержать свою любимую команду в этом году Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" сообщили о продаже билетов на матч 26 тура ФНЛ против "Енисея". Игра пройдет в субботу, 5 декабря. Начало в 15:00 по самарскому времени.

- Стоимость билетов - от 150 рублей. Приобрести их можно на официальном сайте клуба, а также в магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта", - сообщает пресс-служба "КС".

Хозяева на 4 месте, в прошлом туре они уступили своему прямому конкуренту за выход в РПЛ - "Оренбург". Енисей на 7 строчке - они отстают от соперника на 15 очков.

Отметим, что рассадка зрителей на "Самара Арене" - матч состоится там - организована согласно требованиям Роспотребнадзора. Люди должны быть в масках и перчатках. Гостевой сектор может быть заполнен только на 5 %.