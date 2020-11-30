На строительство магистрали "Центральная" в Самаре выделено больше 5 миллиардов рублей

Ремонт будет длиться несколько лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году на проспекте Карла Маркса и не только должно начаться масштабное строительство дороги. Оно связано с реконструкцией участка автомагистрали "Центральная", соединяющей Самару и Волжский район.

- Строительство затронет пр. Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы г.о.Самара. Также в бюджете предусмотрены средства на 1 этап строительства - участок от Ракитовского шоссе до автодороги "Обводная г.Самары", - следует из проекта уточненного реестра расходных обязательств на 2021-2023 годы, опубликованного на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог региона.

В 2022 году на вышеуказанные цели предусмотрено 3,97 миллиардов рублей, а в 2023 - 1,67 миллиардов рублей. На разработку проекта строительства Карла Маркса на участке от Кирова до Авроры в 2023 году заложено еще 41 миллион рублей.