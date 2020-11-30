Корпус бывшего подшипникового завода в Самаре продали за 161 миллион рублей

С 2017 года подшипниковый завод находится в стадии банкротства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У седьмого корпуса бывшего самарского подшипникового завода № 9, расположенного на улице Калинина, 1, появился новый владелец. Им стало ООО "Инвестиционная недвижимость", следует из информации, размещенной на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Пустующее строение занимает площадь в 48130 квадратных метров и участок земли на 34597 кв. м. Они были выставлены на торги одним лотом. За них организация заплатила солидную сумму - 161 миллион 300 тысяч рублей.

Отметим, что подшипниковый завод переживает не лучшие времена. С 2017 года он находится в стадии банкротства. Началась она после заявления ООО "ЧМЗ-Урал", которому предприятие задолжало 2 миллиона рублей.