Волонтеры #Мывместе продолжают помогать пожилым людям

Волонтеры помогают пожилым с марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области волонтеры продолжают помогать пожилым людям старше 65 лет. Участники акции взаимопомощи #Мывместе доставляют одиноким людям продукты, ведь сейчас в области действует режим самоизоляции для пожилых. Как рассказали координаторы волонтеров, обратиться за помощью можно по телефону горячей линии 8 800 505 78 63.

Штаб акции работает в регионе с марта 2020 года. Доставку продуктов и необходимых вещей осуществляют бесконтактно, со всеми мерами предосторожности. Один звонок на горячую линию - и волонтеры составят список покупок и принесут все нужное до двери.

Жители Сызрани могут звонить по телефону 8 846 998 67 07, Тольятти - 8 8482 31 28 87. Трубку снимут с понедельника по пятницу с 9.00 о 18.00.

Круглосуточно звонки принимает фееральная линия 8 800 200 34 11.