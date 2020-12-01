С 1 декабря в Самаре будет на 10 бригад скорой помощи больше

Количество скорых вырастет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще 10 бригад "Скорой помощи" выйдут на обслуживание вызовов в Самаре с 1 декабря 2020 года. Это увеличение стало возможным, благодаря выделению дополнительных денег из бюджета региона. Раньше таких бригад было 55, теперь - 65, и это позволит улучшить качество оказания помощи пациентам и сократить время ожидания визита врача.

Как уже рассказывал министр здравоохранения Армен Бенян, всего до пандемии в регионе работало 182 машины скорой. К 1 октября добавились еще 10. И вот - новое увеличение по запросам жителей. Кроме этого, в регионе создали 130 мобильных бригад медиков, к работе в них привлекли студентов и ординаторов. Их поддерживают профессора, преподаватели СамГМУ, которые работают в центре телемедицины.

Губернатор Дмитрий Азаров передал медучреждениям машины чиновников, теперь же к работе могут присоединиться и таксисты: прорабатывается методология доставки пациентов на исследования и домой "Яндекс такси".