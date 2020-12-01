У входов в магазины Самарской области могут разместить графики посещаемости

В магазинах - предновогодний наплыв Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре у входа в магазины и торговые центры могут разместить графики посещаемости. Они нужны для того, чтобы сориентировать жителей и позволить им выбрать наиболее безопасное время для совершения покупок. Это позволит избежать скопления народа в часы пик, власти рассчитывают, что те граждане, которые могут выбрать более удобное время, так и сделают. С предложением на заседании оперативного штаба выступил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Сами представители торговых центров рассказали, что есть и другие проблемы. Например, часто посетители при входе - перед охранниками - надевают маску, а затем снимают ее. При этом в ответ на замечания, многие ведут себя агрессивно, приходится вызывать полицию. Помощник президента компании «Виктор и Ко» по внешним связям ТРК «Космопорт» Милана Серебрякова предложила усилить патрулирование в выходные дни, когда поток посетителей больше.

В Х5 Retail Group также сообщили, что санитарные правила ужесточили в цехах и на кухне, а руководство постоянно делает объезд торговых точек, чтобы там не нарушался масочный режим.