Эксперты рассказали, самарчане в каком возрасте чаще болеют COVID-19

Эксперты ведут статистические подсчеты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты Роспотребнадзора подсчитали, жители региона в каком возрасте чаще всего болеют коронавирусом. За последнее время статистика несколько поменялась. Как рассказали на оперативном штабе, стало меньше больных в возрастной группе 30-49 лет. В остальных - только рост. Снова чаще стали болеть люди старше 65 лет, несмотря на то, что в регионе действует режим строгой самоизоляции для них.

Тем не менее, многие из представителей серебряного возраста продолжают работать. пользуясь оговоркой о невозможности функционирования организации без их помощи. Более того, иногда они просто нарушают самоизоляцию и отправляются за продуктами. В регионе действуют волонтеры акции #мывместе и обратиться за помощью в покупке продуктов и товаров первой необходимости пожилые люди могут к ним.

Также эксперты рассказали, что болеть ОРВИ и пневмонией стали немного меньше - заболеваемость снизилась на 1,1 и 5,6 % соответственно. Пока это не устойчивый тренд. Эпидемиологический порог превышен на 34,2%, в группе от 15 лет и старше - в 3,4 раза.

- К сожалению, мы фиксируем возрастающий тренд по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки — 254 случая подтвержденного диагноза COVID-19, две недели назад было меньше 200 случаев. Пока не очень понятно, когда этот тренд сменится снижением, - отметил председатель правительства Виктор Кудряшов.

По данным министра здравоохранения сегодня в стационарах лечатся 5,5 тысяч человек, больше 16 тысяч - амбулаторно. 7595 человек получают бесплатные лекарства на дому.