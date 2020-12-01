Виктор Кудрящов - о росте заболеваемости COVID в Самаре: "Пока не очень понятно, когда этот тренд сменится снижением"

Виктор Кудряшов обозначил цели по борьбе с коронавирусом

Заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 ноября провел председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. На совещании были озвучены цифры о превышении эпидпорога в регионе на 34%, а среди группы лиц старше 15 лет - в 3,4 раза. И, хотя число ОРВИ и пневмоний снизилось за неделю на 1,1 и 5,6 % соответственно, число коронавирусных инфекций, выявленных по всем правилам, только растет.

- К сожалению, мы фиксируем возрастающий тренд по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки — 254 случая подтвержденного диагноза COVID-19, две недели назад было меньше 200 случаев. Пока не очень понятно, когда этот тренд сменится снижением, - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Он отметил, что сегодня заболевание все еще является непредсказуемым и не до конца изученным. По его словам, справиться можно только соблюдая все санитарные нормы: не снимая маски, применяя антисептики, соблюдая принципы социального дистанцирования. Следить за этим должны главы всех муниципалитетов: необходимо проводить рейды по общественным местам, транспорту, торговым центрам. Особенно это актуально в преддверии Нового года.

Кстати, рост заболеваемости снова зафиксирован среди лиц старше 65 лет. Их просят строго соблюдать требования об обязательной самоизоляции. Нуждающиеся могут воспользоваться помощью волонтеров проекта #мывместе.